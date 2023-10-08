إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 48 مدرسة في الشهداء وأشمون ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

غيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شكل قرى محافظة المنوفية، من خلال العديد من المشروعات، التي من بينها إنشاء عشرات المدارس الجديدة، وتطوير وصيانة أعداد كبيرة، لخدمة أهالي المرحلة الأولى من المبادرة التي تضم مركزي أشمون والشهداء.

إحلال وتجديد 88 مدرسة في أشمون والشهداء

نجحت «حياة كريمة»، وفق بيان صادر عن محافظة المنوفية، في بناء 48 مدرسة جديدة في مركز الشهداء وأشمون، بإجمالي 872 فصلا دراسيا، وجرى تطوير وإحلال وتجديد 88 مدرسة على مستوى المركزين.

وقال سامح الورداني، من أبناء المنوفية، إن قرى «حياة كريمة» استفادت من المدراس الجديدة التي تم إنشاؤها على أعلى مستوى لحل أزمة الكثافة الطلابية، مؤكدا أن المبادرة حققت العديد من الإنجازات على مستوى المحافظة من خلال المشروعات العملاقة التنموية والخدمية.

مواطنون يشكرون الرئيس السيسي: حياة كريمة أنقذتنا

وأوضح محمد عبدالرزاق، من مواطني أشمون، أن ابنته استفادت من المدراس الجديدة التي أنشأتها «حياة كريمة» في مركز أشمون، موجها الشكر للرئيس السيسي على تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أنقذت القرى المصرية بعد إهمال استمر لسنوات كثيرة في العهود السابقة.

وأشارت نشوى الكومي، من أهالي المحافظة، أن مبادرة حياة كريمة أضافت مدارس جديدة لخدمة الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وهو ما ساهم في توفير مئات الفصول الدراسية الجديدة التي تخدم الطلاب في مركزي أشمون والشهداء، موجهة الشكر للرئيس السيسي على إطلاق المبادرة التي غيرت الريف المصري.