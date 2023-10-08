إنجازات حياة كريمة بالمنوفية.. إنشاء 40 مجمعا زراعيا لخدمة الملايين

تطور كبير شهدته قرى حياة كريمة في المرحلة الأولى بالمنوفية، لخدمة الملايين من المواطنين في مختلف القطاعات، ومن بينها إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، وتٌسهل عليهم إجراءات دون التوجه إلى المدينة التابعة لها لقضاء مصالحهم.

محافظ المنوفية: المجمعات الزراعية والخدمية مجهزين على أعلى مستوى

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حولت شكل الريف المصري، من خلال المشروعات التنموية والخدمية، مشيراً إلى إنشاء 40 مجمعا خدميا وزراعيا، مجهزين على أعلى مستوى لخدمة أهالي القرى في مركزي أشمون والشهداء.

أهالي المنوفية: نشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة

ولقيت المجمعات الخدمية والزراعية قبولا كبيرا من المواطنين، حيث قال محمد نادي، إن المجمعات الخدمية والزراعية التي أنشأتها حياة كريمة تضم الخدمات العامة المواطنين والمزارعين، وأصبحت تُسهل عليهم الحصول على كل ما يحتاجونه، وعدم السفر إلى المدينة للانتهاء من الخدمات، وهو ما كان يحدث في الماضي.

وأشار ياسين عبدالنبي، أحد المزارعين بالمنوفية، إلى أن المجمعات الزراعية فيها كل الخدمات التي يحتاج لها الفلاح من مخزن للسماد والتقاوي، ووحدة بيطرية لعلاج المواشي، وجمعية زراعية لحل مشاكل المزارعين، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرة حياة كريمة التي استفاد منها كل أبناء القرى التي تم تنفيذ المبادرة الرئاسية فيها.