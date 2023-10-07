تحرير 1700 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية في المنوفية

تكثف مديرية التموين والتجارة في محافظة المنوفية، حملاتها على مدار الأسبوع بهدف ضبط المخالفات ومتابعة الأسواق والمحال التجارية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتحت إشراف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية.

ضبط أطنان من السلع الغذائية والتحفظ عليها

ونجحت الحملات التفتيشية في محافظة المنوفية، خلال الأسبوع الماضي، في تحرير أكثر من 1700 محضر تمويني متنوع في جميع مراكز المحافظة، كما تم ضبط أطنان من السلع الغذائية والمواد التموينية واللحوم، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

وقال المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، إن الحملات على الأسواق والمحال التجارية نجحت في ضبط كميات من السلع والمواد الغذائية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ضبط مخالفات على المخابز في المنوفية خلال الحملات

وأضاف «الجمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التفتيشية على المخابز نجحت في تحرير مئات المخالفات التي تنوعت بين التلاعب في أوزان الخبز، وكذلك عدم الاهتمام بالنظافة العامة، فضلا عن عدم اتباع التعليمات الدورية التي تصدرها الوزارة.