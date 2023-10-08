جامعة المنوفية الأهلية تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

نظمت جامعة المنوفية الأهلية، برعاية وحضور الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، ندوة احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي للجامعة، وبحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، وحاضر في الندوة الدكتور أحمد فؤاد القاضي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

احتفالات المنوفية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

بدأت الندوة بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، واستهل رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري ولأبناء الجامعة بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات حرب أكتوبر، الحرب التي أعادت العزة والكرامة للمصريين وسطرت ملحمة تاريخية وقف أمامها العالم كثيرا، موجها تحية إعزاز وتقدير لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لاستراد الأرض والحفاظ على الوطن.

ورحب رئيس الجامعة بضيوف الندوة، موجها لهم الشكر لمشاركتهم في هذا الاحتفال والتواجد بين الطلاب حتى يستفيدوا من خبراتهم، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الندوات التثقيفية وتستضيف الكثير من الشخصيات المؤثرة في مختلف التخصصات لتشكيل وعي الطلاب الوطني وتنمية روح الولاء بداخلهم، وسرد البطولات التي تمت خلال فترة الحرب لتكون قدوة ومثل لهم يحتذون به في مستقبلهم ويفتخرون بتاريخ حافل بالتضحيات والبطولات، وتعريفهم أيضا بما يتم حاليا من إنجازات ومشاريع قومية ومبادرات مجتمعية على أرض الواقع، وجهود القيادة السياسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وصولا للجمهورية الجديدة.

انتصارات أكتوبر.. التحديات والدروس المستفادة

وتحدث المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا عن حرب أكتوبر والخطة الاستراتيجية التي بدأت عقب هزيمة 67، وعزم وإصرار القوات المسلحة على تحقيق النصر، واستعرض التحديات التي واجهت الشعب المصري والقوات المسلحة حتى تحقق النصر العظيم في السادس من أكتوبر 1973، والدروس المستفادة من الحرب، مرورا بتاريخ مصر منذ هذه الفترة حتى الآن والتحديات التي تواجه مصر وأبرز القضايا التي تجتاح مصر والعالم حاليا، مؤكدا أهمية تنمية وعي الطلاب ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية، وأن يكون لكل طالب دور في تحقيق التنمية، والحفاظ على استقرار الوطن.

وفي ختام الندوة وجهت الدكتورة نانسي أسعد، المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم وحرصه على التواجد والمشاركة في جميع المناسبات بين أبنائه الطلاب.