سقوط أمطار على مناطق متفرقة في المنوفية.. استمرار الغطاء السحابي

تشهد محافظة المنوفية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة.

أمطار في المنوفية وتكاثر السحب

وأوضحت الأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية تُشير إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد، مع سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، متوقعة سقوط أمطار غدا الاثنين، بنسبة ضعيفة تصل إلى 20% على محافظات جنوب الدلتا التي تضم المنوفية، مع سرعة رياح معتدلة بنسبة 24 كيلو متر في الساعة، ووجود شبورة مائية في الصباح، وارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل العظمي فيها إلى 85%.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار على أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية بنسب متفاوت غدا، حيث يسود البلاد اعتدال في درجات الحرارة في النهار، وتراجع في الحرارة ليلا.