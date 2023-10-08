أحد أبطال حرب أكتوبر: دمرت أول دبابة بعد أقل من نصف ساعة على العبور

كشف خالد شلبي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه قام بتدمير أول دبابة بصاروخ أطلقه بعد أقل من نصف ساعة على العبور، موضحا أن الصاروخ روسي الصنع وكان مفاجأة للعدو.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش المصري قام بتطوير الأسلحة التي حصل عليها من السوفيت، وكان يتم تأهيل المقاتلين.

وتابع، أنه عند الساعة السابعة مساءً رصد دبابتين والكشافات الخاصة بهما مضاءة في طريقهما له وهو كان في قلب الحفرة التي كانت تتسع لفرد واحد فقط، فأطلق مدفع دمر إحداهما، وتحركت الثانية نحوه.

وواصل: لما قربت منه الدبابة على مسافة 15 مترا حتى يدهسه قائدها بالجنزير وعندما اقترب منه بدأ يتقلب في الحفرة بالجهاز مع «الكوريك والزمزمية»، معلقا: «مكناش خايفين وكلنا طالبين الشهادة».

واستكمل، أنه كان لا يمكنه النظر إلى الدبابة ويردد الشهادة وأسنانه تسيل بالدماء ولكن الدبابة لم تؤذه رغم أن الإسرائيلي وقف فوق الحفرة حتى يتأكد من دهسه وبعد مرورها بـ 20 مترا تلقت الدبابة صاروخا من الضفة الغربية وتم تدميرها.