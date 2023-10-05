متحف الدبابات.. شاهد على بسالة الجيش المصري

على بعد 10 كيلو من مدينة الإسماعيلية والضفة الغربية لقناة السويس، ما زالت بقايا معركة الدبابات فى «أبوعطوة» شاهدة على بسالة قوات الصاعقة المصرية، والتصدى لرتل عسكرى حاول التسلل من شرق القناة للوصول إلى مقر قيادة الجيش الثانى فى الإسماعيلية.

وتحول مكان المعركة إلى متحف أبقت فيه مصر على بقايا الدبابات فى نفس المنطقة وأحاطتها بسور حديدى للحفاظ عليها، فيما تنظم المدارس رحلات يومية له على مدار شهر أكتوبر من كل عام.

قوات الصاعقة تصدت لرتل عسكرى ومنعت تقدمه لغرب القناة

وقال إبراهيم الفقى، أحد سكان منطقة الدبابات فى «أبوعطوة»، إن «المكان فخر للمنطقة بكاملها لتخليد معركة من أهم المعارك التى دارت خلال حرب أكتوبر، التى حاول فيها الجيش الإسرئيلى التسلل بقواته من شرق القناة إلى غربها لتطويق الجيش المصرى».

وأضاف «الفقى»، لـ«الوطن»: «والدى كان يعيش فى الإسماعيلية فى قرية أبوعطوة فى نفس الوقت، وقبل المعركة تمركزت قوات للجيش فى مدخل القرية استعداداً لوصول القوات الإسرائيلية التى عبرت قرب منطقة الدفرسوار، ودارت معركة حامية فر منها جنود إسرائيل رغم كثرة عددهم».

وقال: «إن أهالى قرية أبوعطوة كانوا يقفون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية داخل منازلهم لعدد من الجنود أصيبوا خلال المعركة لحين نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات».

من جانبه، قال اللواء ماجد حسن، أحد الضباط المشاركين فى المعركة برتبة ملازم أول حينها، إن التكليف صدر له مع مجموعة قتالية بالتحرك لمنطقة أبوعطوة والاشتباك مع قوات إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تمركزت فى منطقة صحراوية مكشوفة، تحيطها عدة مزارع وهو ما مكنا من تحقيق عنصر المفاجأة لهم.

وأضاف «حسن» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عدنا للمكوث فى الخنادق التى أعددناها وانتظرنا وصول الفرقة التى أرادت الدخول إلى منطقة أبوعطوة وكان بينها معدات وأسلحة حديثة جداً ومتطورة، ربما كانت هذه أول مشاركة لها فى ميدان المعركة، وفور اقترابهم نجحنا فى إصابة عدد من الدبابات والمجنزرات وتحقيق خسائر فادحة فى صفوفهم دفعتهم للانسحاب والتراجع إلى طريق السويس مرة أخرى».

وأشار إلى أن متحف دبابات أبوعطوة استمر حتى الآن شاهداً على المعركة يحكى ما نجح الجندى المصرى فى تنفيذه أمام القوات التى فاقته عدداً وعتاداً لتعتبر ملحمة عسكرية فى الإسماعيلية تضاف إلى سجلات العسكرية المصرية.