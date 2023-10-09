في عيد ميلادها.. صعوبات واجهت رانيا فريد شوقي مع بداية مشوارها الفني

يظن البعض، أنّ بدايات الفنانة فريد شوقي، في عالم الفن، كانت سهلة ووردية، دون معوقات أو صعوبات، لمجرد أنها ابنة «وحش الشاشة» الفنان فريد شوقي، فلم يتردد أحد من ضمها لأي عملٍ فني، من منطلق «المجاملة» على الأقل، لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.

بدايات مشوارها الفني كانت صعبة

رانيا فريد شوقي، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الاثنين، تقول في حوارٍ تليفزيوني، أنّ بدايات مشوارها الفني كانت صعبة للغاية، بداية من الدائرة المُقربة لها، إذ رفض والدها فريد شوقي، دخولها مجال التمثيل، واعترض طريقها في البداية، بحجة «الخوف عليّا إنّ التمثيل ياخدني ومكونش أسرة ويبقى عندي أولاد، لكن بعد إلحاح شديد منّي وافق ودخلت التمثيل».

وحول الصعوبات التي واجهتها في البداية، قالت: «منكرش إنّ المشوار في بدايته، الناس مش بتحب إنّ أنا دخلت المجال بالواسطة، أو أبويا أنتج لي، فكان في هجوم عليّا، لكن الحمد لله أثبت وجودي، ومشيت في الطريق لوحدي».

وأكدت أنّ والدها فريد شوقي، لم يُلزمها بتجنب مشاهد بعينها في التمثيل، مثل القبلات، مؤكدة أنه لم يُفتح معها هذا الموضوع قط، بينما كان قرارًا نابع منها بمفردها، «رغم قراري ده، لكن مش بلوم أي حد يعمل مشاهد جريئة، كل واحد له اختياره، لكن أنا بطبعي خجولة».