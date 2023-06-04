نجوم الفن يدعمون طارق عبدالعزيز بعد خضوعه لعملية بالقلب.. أبرزهم رانيا فريد شوقي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان طارق عبدالعزيز بعد أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا، ودخل على أثرها المستشفى لإجراء قسطرة في القلب.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على منشور طارق عبدالعزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذي طمأن فيه جمهوره على حالته الصحية عقب خروجه من المستشفي كالتالي:

علقت رانيا فريد شوقي: «ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك».

وكتب محمد صلاح أدم: «الحمد لله على السلامة يا حبيب أخوك».

وقالت وفاء صادق: «ألف حمدا لله على السلامة».

وعلق عبدالرحيم كمال: «ألف مليون حمدا لله على السلامة».

وكتب وليد يوسف: «ألف حمدا لله على السلامة يا حبيبي تستاهل كل خير».

وقال حسام داغر: «حمدا لله على سلامتك يا حبييي».

مرض طارق عبدالعزيز

وتعرض الفنان طارق عبدالعزيز لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى ليجري فحوصات على القلب حسبما ذكر في تصريح للوطن؛ ليعلن بعدها بساعات صديقه محمد صلاح آدم خضوعه لعملية قسطرة في القلب.