الفنانة رانيا فريد شوقي تعلن وفاة خالتها وموعد الجنازة ومكان العزاء

غيب الموت خالة الفنانة رانيا فريد شوقي، وفق ما أعلنت منذ قليل، عبر حسابها على «فيس بوك».

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. انتقلت إلى رحمة الله، خالتي سناء ترك، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الفردوس الأعلى، رجاء قراءة الفاتحة على روحها».

جنازة خالة الفنانة رانيا فريد شوقي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن موعد جنازة خالتها، قائلة: «صلاة الجنازه في مسجد الشرطة بصلاح سالم بعد صلاة الظهر، والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير».