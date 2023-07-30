رانيا فريد شوقي توجه رسالة لوالدها في ذكرى ميلاده: كان مؤسسة وليس مجرد فنان

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن والدها الراحل فريد شوقي، بمناسبة ذكرى ميلاده، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا».

رسالة رانيا فريد شوقي لوالدها في ذكرى ميلاده

وتحدثت رانيا عن الرسالة التي تحب أن توجهها لوالدها فريد شوقي وقالت: «أحب أقول له حاجات كثيرة جدا فهو مفهومه عن الفن مختلف فكان يريد دائما أن يقدم رسائل لخدمة المجتمع».

وأضافت: «كان كاتب مسلسل روبابيكيا وتوفي قبلها وقام به فؤاد المهندس وكان يوجد فيلم يحضره هو ومحمد هنيدي كسيناريو وكان الفن عبارة عن حياته وأنه قدم نجوم كثيرين بين ممثلين وإنتاج وسيناريو فأنا دائما أقول إن فريد شوقي مؤسسة».

تعامل فريد شوقي مع بناته

وأكملت رانيا فريد شوقي: «مكانش بيعرف يتعامل مع الصبيان وكل خلفته كانت بنات علشان كده كان اسمه أبو البنات هو بيعرف يتعامل مع المرأة وكل أولاده لم يميز أحد ولكن أنا اختارت التمثيل وهو لم يرفض الفن ولكنه كان رافض دخولي لأن الفن مهنة مهلكة للغاية».