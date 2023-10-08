أحد أبطال أكتوبر: تعلمت من القوات المسلحة في الحرب كيفية حل أي مشكلة

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إنه تعلم من القوات المسلحة كيفية «تقدير الموقف» في أي مشكلة تواجهه، سواء عسكرية أو حتى في حياته العملية، واختيار الحل الأنسب والأسرع لهذه المشكلة.

التحق بفرقة تدريب عن طبيعة العدو الإسرائيلي قبل الحرب

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه قبل حرب أكتوبر التحق بفرقة تدريب عن طبيعة العدو الإسرائيلي، وبعد أسبوع فقط من بدء الفرقة استدعتهم الوحدة من أجل تدريب.

استعدادات الحرب

وأوضح أنه بمجرد عودته إلى وحدته تسلم «الشدَّة»، وهي العتاد الكامل للحرب، وهي كانت غير معتادة في التدريبات العادية، ثم تم نقلهم إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وهو كان موجودا في الإسماعيلية، وبدأوا في إنشاء صهاريج الوقود بحيث تكون قريبة من المركبات وقت العمليات الحربية.