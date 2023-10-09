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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل قاضي المحاكم الفلسطينية بالعيزرية

كتب:

يارا أشرف
02:42 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مداخلة هاتفية مع دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

مداخلة هاتفية مع دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل الشيخ القاضي الشرعي في المحاكم الفلسطينية مهند أبو الرومي في بلدة العيزرية، مؤكدة وجود محاصرة وتطويق لمنزله دون معرفة سبب اعتقاله ومحاصرته من قبل هذه القوات العسكرية التي اقتحمت البلدة حتى الآن.

وأضافت «شمسية»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مقاومة وتصدي من الفلسطينين لقوات الاحتلال، إذ بدأت المواجهات بين الطرفين في بلدة العيزرية.

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