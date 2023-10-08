«وفا»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين في نابلس وبيت لحم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالات بحق الفلسطينين، جنوب مدينة نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، بينهم مصاب، ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن مصادر أمنية قولها، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شاب يدعى سعد محمد عملة من بلدة قبلان، بعد إصابته بالرصاص قرب مدخل يتما جنوب نابلس.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا يدعى أيمن عبد الرزاق يامين، في قرية تل غرب نابلس عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قبلان، واعتقلت شابين اثنيين، أحدهما يدعى جعفر مروان أقرع والآخر محمود قاسم جودة، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت في وقت سابق من اليوم الأحد، شابين فلسطينيين أحدهما يدعى ياسر نضال صلاح، والآخر سيف خالد موسى، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.