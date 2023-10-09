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«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يقصف منزلا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة

كتب:

يارا أشرف
04:59 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال قصف منزلا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

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