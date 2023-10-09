«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يقصف منزلا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة كتب: يارا أشرف 04:59 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023 صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال قصف منزلا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القائم بأعمال محافظ الخليل: نتعرض لحصار شديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نيته إجلاء السكان في محيط غزة خلال 24 ساعة «القاهرة الإخبارية»: قصف مركز رادار جيش الاحتلال في مزارع شبعا من الأراضي اللبنانية جيش الاحتلال يهدد الفلسطينيين عبر رسائل نصية جيش الاحتلال يعلن غزة ومناطق أخرى عسكرية مغلقة جيش الاحتلال إسرائيل الفصائل الفلسطينية حزب الله اللبناني طوفان الأقصى بقلم يارا أشرف