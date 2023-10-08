القائم بأعمال محافظ الخليل: نتعرض لحصار شديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال القائم بأعمال محافظ الخليل، خالد دودين، إنّ المحافظة تتعرض لحصار إسرائيلي شديد كباقي المحافظات الفلسطينية، حيث فصل جيش الاحتلال كل القرى عن الخليل، ومنع دخول وخروج أي فلسطيني منها أو إليها، لافتًا إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يطلق النار عشوائيا ضد كل من يخالف أوامره.

إغلاق الحرم الإبراهيمي

وأضاف «دودين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الاحتلال أغلق كل المعابر أمس، ولن يستطيع أي فلسطيني خارج الوطن العودة، وجرى إغلاق الحرم الإبراهيمي ومنع الفلسطينيين من الدخول إليه لأداء الصلاة فيه».

وتابع أنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد الانتقام من الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويمارس إجراما في قرى ومدن الضفة، ويمنع أي مواطن من الذهاب إلى أي محافظة أخرى بما في ذلك الأطفال، حتى المعلمين لا يمكنهم الوصول إلى مدارسهم، والموظفون لا يستطيعون الوصول إلى المديريات التي يعملون بها.