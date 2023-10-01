مواطنون بكفر الشيخ يعلنون تأييدهم للسيسي: يكفي قضاؤه على فيروس «سي»

أكد رأفت غالي، أحد أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أنه قام بتحرير توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمكتب توثيق الجرايدة، كنوع من رد الجميل له على ما بذله ويبذله في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال غالي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «حررت توكيلا للرئيس السيسي عشان نفوضه لولاية جديدة لمصر وعندنا ثقة ويقين دائمين إن الرئيس السيسي هو القادر خلال المرحلة القادمة على تحمل المسؤولية وتحدي كل من هو ضد مصر».

وأضاف: «بنقوله يا ريس إحنا وراك ومعاك وإنّ شاء الله مصر هتبقى بخير.. وإحنا موجودين على أرض الواقع والناس بتيجي طواعية عشان تعمل توكيلات كتير، واحنا موجودين بكثافة وداعمين للدولة المصرية ومع مصر ومش هنتأخر عن مصر مهما حصل ومهما كلفنا الأمر وإنّ شاء الله المرحلة الجاية للرئيس السيسي وهيخلي مصر قد الدنيا زي ما قال».

وقال رجب رفعت، أحد أهالي كفر الشيخ، إنه مؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية قادمة، لأن إنجازات الرئيس كثيرة وحاضرة ويلمسها ويراها القاصر والداني، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ كان لها نصيب الأسد من هذه الإنجازات.

وأوضح جمال عبد الناصر، أحد أهالي كفر الشيخ، أن الرئيس السيسي له الكثير من الإنجازات التي لا يمكن حصرها، مضيفا: «يكفي للرئيس السيسي القضاء على الإرهاب وفيروس سي الذي حصد أرواح المصريين قبل ذلك».

الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل.