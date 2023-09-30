مواطنون يدعمون السيسي: عالج أهلنا من فيروس سي.. «تستاهل 100 مليون صحة يا ريس»

لليوم السادس على التوالي، يستمر توافد آلاف المواطنين على مقرات الشهر العقاري، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2027، من خلال تحرير توكيلات تأييد لترشحه، وتصدر المشهد حمل المواطنين لافتات الرئيس، وأعلام مصر، بالإضافة إلى زفة السيارات الحاملة لصورة الرئيس السيسي في مقدمتها.

تطور كبير في مستشفيات القليوبية

كانت مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس، سببًا في علاج ابنه السيدة الخمسينية هند عفيفي، مواطنة من القليوبية، والتي أكدت لـ«الوطن»، بلهجة شاكرة وممتنة تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة: «أنا من مكاني بشكرك.. بنتي اتعالجت من فيروس سي من غير ما اتكلف ولا جنيه.. بتمنى لك 100 مليون صحة وتستاهل الدعم يا ريس»، كما أشارت عفيفي إلى التطور الكبير الذي حدث في قطاع الطب بالقليوبية من خلال تحويل الوحدات الصحية الصغيرة إلى مستشفيات كبرى تقدم الرعاية الكاملة لأهالي المحافظة.

مجدي: المبادرة عالجت والدتي من فيروس سي بالمجان

وفي نفس الإطار، تحدث محمد مجدي، مواطن من القاهرة، عن دور مبادرة 100 مليون صحة على علاج والدته من فيروس سي، التي ظلت تعاني من أعراض مرضية لفترة طويلة دون معرفة السبب وراء ذلك، حتى جاءت حملة الرئيس لتكون بمثابة المنقذ لحياتها: مكناش نعرف أن والدتي تعبانة وعندها فيروس سي.. مبادرة الريس كشفت عليها واكتشفنا المرض واتحولت بعدها على المستشفى وبدأت العلاج بالمجان، مؤكدًا أن بعد تعافي والدته من المرض، تابعتها المبادرة لمدة 6 أشهر للتأكد على سلامتها، وخلوها من أي أمراض اخرى، وختم حديثه بأن شعور الأمن والاستقرار الذي يحياه المصريون سبب كافٍ لدعم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.