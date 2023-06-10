وزير الكهرباء: الدولة لا تفرض أي جمارك على السيارات الكهربائية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وصعت تعريفة محددة لشحن السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الدولة لا تفرض أي جمارك على السيارات الكهربائية، فضلًا وجود مجموعة من الحوافز الأخرى.

وأضاف «شاكر»، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك تشجيعا كبيرا على استخدام السيارات الكهربائية لأنها صديقة للبيئة، ومصر لديها قدرات كهربية كبيرة لإنتاج الطاقة: «نشجع استخدام السيارات الكهربائية وحاليًا نعمل على الهيدروجين الأخضر وهناك مجموعة من المستثمرين العالميين يستثمرون في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوصيله إلى الخارج».

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن وزارة الكهرباء تدفع لوزارة البترول ما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مؤكدًا على المواطنين بضرورة المساهمة في إنتاج الطاقة عن طريق بناء وحدات خلايا شمسية على الأسطح.

الوزير: لدينا القدرات المطلوبة من الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء جاهزة على التعاون في مجال الطاقة: «لدينا القدرات المطلوبة من الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية ونتمكن من تشغيل المونوريل والقطار الكهربائي فضلًا عن استخدام جزء كبير من الطاقة لاستصلاح الأراضي وإحنا جاهزين لأي طاقة كهربائية مطلوبة بدون أي قيود».

وأكد أن مصر لديها إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة، وهناك عدد كبير من المستثمرين يستثمر في إنتاج الطاقة من الرياح، وتم عمل دراسات لتحديد بعض الأماكن للاستفادة منها في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الجديدة والمتجددة: «وقعنا مذكرات تفاهم في حدود 40 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة من الرياح وبعض الأماكن في البحر الأحمر على الساحل بها أماكن لإنشاء محطات الرياح في المياه نفسها هي أماكن واعدة وناخدها في الخطة المستقبلية».