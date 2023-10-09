مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد الاختبارات الشهرية للمرحلة الابتدائية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الاختبارات الشهرية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس، مشيرا إلى أن التقييم سيكون بـ3 اختبارات في الفصل الدراسي الأول، و3 اختبارات في الفصل الدراسي الثاني.

الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاختبارات الشهرية لصفوف النقل تبدأ من نهاية الشهر الجاري، حيث يكون الاختبار الأول للفصل الدراسي الأول نهاية أكتوبر الجاري، والاختبار الثاني نهاية نوفمبر المقبل، واختبار آخر وهو امتحان نصف العام الدراسي، موضحا أنها ستعقد وفق المواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.