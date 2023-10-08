«التعليم»: شهادة اجتياز الاختبار البدني ضمن مسوغات التعيين بمسابقة الـ30 ألف معلم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مسوغات التعيين للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، ستتضمن شهادة مميكنة باجتياز المعلمين الاختبار البدني، والتي ستقدم للمديرية والإدارات التعليمية التابع لها المعلم.

مسوغات التعيين للمعلمين الجديد

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه كما تتضمن مسوغات التعيين للمعلمين الجديد بمسابقة الـ30 ألف معلم «الاستعلام الأمني، أصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين، شهادة تأدية الخدمة العامة للبنات، شهادة المؤهل الدراسي، وفيش وتشبيه».

وتابع المصدر، أنه سيتم تسليم الكشوف النهائية للناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم غداً للمديريات التعليمية، استعداداً للتعاقد معهم وتوزيعهم على الإدارات التعليمية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين «مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى»، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.