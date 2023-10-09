تفاصيل جديدة بشأن بمسابقة الـ30 ألف معلم.. الكشوف النهائية للناجحين اليوم

تستلم المديريات التعليمية، اليوم الاثنين، الكشوف النهائية للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك بعد أن وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على قرارات تعاقد المعلمين، استعدادًا لتوزيعهم على الإدارات التعليمية.

المديريات تستلم كشوف الناجحين بمسابقة المعلمين

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم التعاقد مع الناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بالمديريات والإدارات التعليمية، وفقاً للتوزيع الجغرافي، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير العقود من خلال لجنة مشكلة في المديريات والإدارات التعليمية تضم جميع المسؤولين عن التعاقدات.

مسوغات التعيين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه سيتم تسليم مسوغات التعيين للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم للمديريات التعليمية، والتي تتضمن «شهادة مميكنة باجتياز المعلمين الاختبار البدني، الاستعلام الأمني، أصل شهادة الخدمة العسكرية للبنين، شهادة تأدية الخدمة العامة للبنات، شهادة المؤهل الدراسي، وفيش وتشبيه».

وبالنسبة للمتقدمين الذين لم يجتازوا الاختبارات، قال المصدر، إنه من حق المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ تقديم التماس بالمديريات التعليمية التابع لها، وسيتم التواصل معم لإعادة اختبارات القبول مرة أخرى.