أحمد العوضي يشارك في موسم رمضان 2024 بـ«حق عرب»

يُشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان المُقبل، بمسلسل جديد، يحمل اسم «حق عرب»، وهو العمل الذي أطلق عنه مسابقة للجمهور، قبل أيام.

وكشف أحمد العوضي، أنّ مسلسل «حق عرب» يدور في إطار شعبي أكشن، ولا ينتمي للدراما الصعيدية كما يزعم البعض، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضير وتسكين الأدوار، فيما يعكف المؤلف محمود حمدان على كتابة المسلسل حاليًا، أما المخرج إسماعيل فاروق يواصل معاينة أماكن التصوير.

أحمد العوضي يواصل تصوير «الإسكندراني»

في سياق آخر، يتواجد الفنان أحمد العوضي، في الإسكندرية حاليًا، إذ يواصل تصوير مشاهده في فيلم «الإسكندراني»، والذي يُعد أول بطولة سينمائية له، ويُشاركه عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم زينة، وبيومي فؤاد، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمود الليثي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.