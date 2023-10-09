الكشف الطبي على 415 مواطنا في قافلتين بقرى البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، قافلة سكانية بقرية سنهور، تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ159 حالة.

قافلة سكانية في البحيرة

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 485 رأس ماشية، وتجريع 360 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، إضافة إلى توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المستودع على أهالي القرية.

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقريه برج رشيد بمركز رشيد، تم خلالها الكشف على عدد 260 حالة في تخصصات الرمد والأسنان والباطنة.

تكثيف القوافل الطبية

تأتي تلك القوافل في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، واستمراراً لجهود محافظة البحيرة في تكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.