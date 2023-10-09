7 معلومات عن الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق الدوة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023، إذ من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ملامح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي

ويرصد «الوطن» فى السطور التالية أبرز المعلومات على مهرجان الجونة السينمائي 2023:

1- ينقل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حصريا على شاشة قناة أون.

2- طرح فيلم «60 جنيه» لعمرو سلامة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2023.

3- المخرجة البوسنية ياسميلا جبانيتش، رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

4- فيلم HOLLYWOODGATE ينافس في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

5 - مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بأيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين.

6- مهرجان الجونة السينمائي يمنح المخرج مروان حامد جائزة «الإنجاز الإبداعي».

7- تسلّط الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الضوء على مجموعة من أفلام جماعة الفيلم السوداني القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثا.