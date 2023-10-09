استشاري صحة عامة: مبادرة «100يوم صحة» تقدم خدمات مميزة في جميع المحافظات

كشف الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، عن تفاصيل مد العمل بمبادرة «100 يوم صحة»، موضحا أن العمل يجرى في محافظة الغربية بشكل مكثف من أجل إنهاء قوائم الانتظار خلال 3 أسابيع فقط، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

مبادرة «100 يوم صحة» أتت ثمارها

وأضاف استشاري الصحة العامة خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «لما تلاقي تجربة ناجحة وأتت ثمارها بنتائج كويسة، لازم نكمل في تقديم الخدمات لعدد أكبر».

وتابع: «مبادرة 100 يوم صحة نموذج جيد، تعمل على توعية الأمراض، وتقديم خدمات الكشف للمناطق التي لا يصل إليها كشف».

العلاج على نفقة الدولة ضمن خدمات المبادرة

وأكمل: «من ضمن خدمات مبادرة 100 يوم صحة قرارات إحالة بالعلاج عن نفقة الدولة لغير القادرين، بالإضافة إلى التركيز على عمليات الكشف المبكر لسرطان الثدي، وتوفير إمكانيات الفحص المبكر وكيفية عمل فحص وعمل الإختبارات المطلوبة».