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الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية

كتب:

محمد أبو عمرة
10:24 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
لقاء سابق بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

لقاء سابق بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري.

وفي هذا الإطار توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء، والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

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