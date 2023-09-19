«المؤتمر»: لقاء السيسي وبن زايد يستهدف تنشيط التعاون الاقتصادي مع الإمارات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات الشقيقة، ولقاءه مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.

وأضاف غنيم، أنّ البلدين تربطهما علاقات متجذرة، واللقاء يستهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة وأنّ العالم بصدد تشكيل تكتلات اقتصادية، وتكامل اقتصادي بين دول العالم، خاصة في ما ظهر في تجمع البريكس وقمة العشرين.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إلى أنّ اللقاء يأتي في إطار دعم استقرار المنطقة العربية، خاصة في مرحلة تتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا، عبر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة ومواجهة التحديات المشتركة.