تركيب ماكينات إصدار التذاكر بمحطة سكك حديد صعيد مصر (صور)

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لماكينات إصدار وشراء تذاكر القطارات، في محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بعد تركيبها، بالتزامن مع قرب الافتتاح الرسمي لتكون بوابة الصعيد، لتخفف الضغط على محطة رمسيس، فضلا عن كونها محطة نموذجية في جميع الخدمات المقرر تقديمها للركاب.

إرشادات الاستخدام

ويوجد على ماكينات إصدار التذاكر معلومات خاصة بإرشادات الاستخدام وخطوات استخراج التذاكرة، حيث يتم دفع قيمة التذكرة باستخدام بطاقة الائتمان، وتستخدم الماكينة لاستخراج تذاكر القطارات المكيفة فقط، ويمكن رد التذكرة من مكتب التذاكر في المحطة اعتبارا من بداية اليوم التالي للشراء وقبل مرور 48 ساعة من وقت قيام القطار، وحال وجود أي مشكلة أو استفسار يمكن التوجه إلى مكتب خدمة العملاء في المحطة.

خطوات الاستخدام

وبشأن خطوات الاستخدام، وفق ما هو مدون على ماكينة إصدار التذاكر الموجودة في محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، فتبدأ بتحديد محطتي القيام والوصول وتاريخ وتوقيت ودرجة القطر، وتحديد عدد التذاكر المطلوبة بحد أقصى 4 تذاكر، وإدخال بطاقة الائتمان عند طلبها لخصم قيمة التذكرة، واستلام التذكرة من المكان المخصص لها واستلام إيصال الدفع من المكان المخصص لها.