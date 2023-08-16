«النقل»: محطة سكك حديد صعيد مصر في بشتيل تصل مرحلة التشطيب النهائي (فيديو)

كشفت وزارة النقل، تقدم معدلات التشطيبات النهائية لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، مؤكَّدة أنَّ جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، ومن المقرر أن تُسهم المحطة في تغيير شكل منطقة بشتيل تماماً مع توفير عدد كبير من الخدمات المتميزة بالمحطة.

تقدم أعمال التشطيبات النهائية لصالات التذاكر

في فيديو جديد، نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وضحّت خلاله تقدم أعمال التشطيبات النهائية لصالات التذاكر والهرم الزجاجي والواجهات الخارجية، بالإضافة إلى مكاتب التذاكر والمكاتب الخاصة بالفنيين.

وأكّدت وزارة النقل، أنَّ المحطة تشتمل على غرفة مراقبة تراقب المحطة بالكامل بداية من بوابات الدخول ثم الخروج والأرصفة، والمولات التجارية سواء الأرضية أو العلوية، لافتة إلى أنَّ المحطة وفرت آلاف فرص العمل للشباب.

نوهت وزارة النقل، إلى أنَّ المحطة نُفذت على يد مهندسين مصريين ذات خبرة عالية في الأعمال الهندسية سواء الإنشائية أو التشطيبات النهائية أو الكهربائية أو المراقبة والجودة، مؤكّدة أنَّ المحطة ستخفف الضغط من علي محطة سكك حديد مصر في رمسيس.

تساعد في عملية الاستثمار

وفي سياق متصل، علق الدكتور أحمد محمدي، رئيس قسم هندسة التشييد والمرافق بجامعة الزقازيق، وخبير هندسة السكك الحديدية، على وجود المحطة، قائلاً: «إن مرفق السكة الحديد عانى لسنوات طويلة من الإهمال ومحطة رمسيس لم تعد كافية للكثافة السكانية المتواجدة في القاهرة».

وأضاف «مُحمدي» لـ«الوطن»، أنَّ محطة بشتيل ستحل كل هذه المعوقات، من ناحية، وتوفر وسيلة تنقل آمنة وسريعة ونظيفة خضراء، كما أنَّها ستساعد في عملية الاستثمار بشكل مختلف من خلال مجموعة المحلات التجارية التي تشتملها.