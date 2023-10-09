وزارة الشباب تعيد تشغيل وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف 9 سنوات

أعادت الإدارة المركزية للطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة تشغيل وحدة الطب الرياضي في الإسكندرية، بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات وإخلاء مقرها من استاد الإسكندرية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تطوير الأجهزة والمنشآة من ميزانية الطب الرياضي

وأعلنت الإدارة أنه جرى تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية بأبي قير، وتطوير الأجهزة والمنشآة من ميزانية الطب الرياضى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتشغيلها بشكل تجريبى.

ويأتي ذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمى بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في أقرب فرصة ممكنة، إذ حققت الوحدة إيرادات متميزة في أول أيام عملها.

دعم مراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا إلى أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل على تطويره بتفكير مختلف لكل المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار إلى ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي التي تتضمن عدة تخصصات والاهتمام المجال التعليمي، والتوجه نحو إقامة أكاديمية للطب الرياضي، وتقنين أوضاعها وربطها بالوحدات ومراكز الطب الرياضي على مستوى الجمهورية.