«صبحي»: الطب الرياضي من حقوق الإنسان.. ويحول اللاعب إلى «سوبر نورمل»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الطب الرياضي وإتاحته للرياضيين هو حق من «حقوق الإنسان»، معلنا أن الوزارة ستستضيف أول منتدى لمكافحة المنشطات في مصر قريبا.

وأضاف وزير الرياضة، في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، لإطلاق الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة، إن الأكاديمية هي الأولى على مستوى قارة إفريقيا، وتهدف لتطوير الجوانب المرتبطة بالطب الرياضي، موجها الشكر لمنظمة الصحة العالمية، ووزارتي الصحة، والخارجية، ومستشفى وادي النيل، والجهات المشاركة في إطلاق الأكاديمية.

أول أكاديمية بإفريقيا متخصصة في الطب الرياضي

وأكد أشرف صبحي، أن اهتمام الوزارة الكبير بمجابهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل مؤسسي، بالتعاون مع استشاريين كبار، للخروج بمنظومة متكاملة للطب الرياضي المصري.

وشدد وزير الرياضة، على أن الطب الرياضي، ليس مرتبطا فقط بالإصابات، أو العلاج الطبيعي، أو التأهيل البدني، لكن يضم أيضا أخصائيين تغذية صحية رياضية، وأخصائي نفسي رياضي، وغيرها.

وأوضح أن الطب الرياضي له دور مهم في التخطيط لمساعدة البطل الرياضي، ودعمه نفسيا، مشيرا لتوسع الوزارة في هذا الصدد، عبر تعيين مدير عام جديد من أحد شباب الوزارة، لتطوير تلك المنظومة.

ولفت «صبحي» إلى وجود لجنة علمية في الوزارة برئاسة الدكتور كمال درويش، ونخبة من المتخصصين في العلوم الرياضية المختلفة، وأنه سيتم طلب وجود لجنة علمية لكل اتحاد تعمل بنهج علمي وتخطيطي، وأنه سيتم ربط الدعم المقدم من الوزارة لكل اتحاد بعمل اللجان، وستؤخذ في الاعتبار وجود كل العلوم الرياضية في تلك اللجنة.

وأضاف الوزير أن الطب الرياضي سيساعد في تحويل شخص إلى فرد «سوبر نورمل»، أو «فوق الطبيعي»، عبر الاهتمام به ورعايته الصحية والتدريب المستمر.

وزير الرياضة يشكر طبيب المنتخب الوطني

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على دوره في حماية الفريق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المنعقدة حاليا في الكاميرون.

وقال «صبحي» إن طبيب المنتخب الوطني، له دور مهم للحفاظ بنسبة كبيرة على اللاعبين، مشيرا إلى قلة انتشار كورونا في عدد من الفرق، يعود بالأساس إلى وجود منظومة طب رياضي فيها، علما بأن هناك فراقا أخرى بها إصابات كثيرة جدا، مشيرا إلى هنا يأتي الدور الأبرز للعامل الطبي.