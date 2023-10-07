وزير الشباب والرياضة يكرم ممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الإفريقي والمصري للرماية، جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، وممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» على هامش فاعليات البطولة الإفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الجرجاوي مدير المركز الأولمبي المصري للرماية، وعماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

البطولة الأفريقية برعاية الرئيس السيسي

وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الأول من أكتوبر إلى يوم العاشر من نفس الشهر الجاري.

ويشارك في البطولة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية وهي: «الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف».

6 مقاعد مصرية في أولمبياد باريس 2024

الجدير بالذكر أن رماة مصر استطاعوا أن يحجزوا 6 مقاعد لمصر في الأولمبياد القادمة 2024 التي ستقام في باريس، وذلك لكل من الرماة محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام «تأهلوا من البطولة الأفريقية» وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.