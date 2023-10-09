«العمل» تنظم زيارة ميدانية لمراكز التدريب المهني في الإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، أنّ مديرية العمل في الإسماعيلية، نظمت جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهني التابع للمديرية، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات المتدربين، وكذلك زيارة تفقدية لشركة جي تكستايل ومقرها المنطقة الحرة العامة للاستثمار، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية «أصحاب عمل وعمال».

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنّ الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتفعيل دور أجهزة المديريات في المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التي أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب في إطار خطة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، وتعزيز علاقات العمل التي تضمن توفير مناخ عمل آمن يزيد الإنتاجية ويعظم المكاسب لطرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في تقريره للوزارة، أنّ الجولة التفقدية لمركز التدريب تضمنت متابعة الدورات التدريبة على مهن «الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والحاسب الآلي»، وتقدمها المديرية للشباب بالمجان.

وخلال زيارة المركز، وجّه إدارة المركز بتكثيف الدوريات التدريبية للشباب على تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أنّ الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنّ مركز التدريب المهني يعد قلعة للتدريب نظرا لمساحته الكبيرة ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، مشيرًا إلى الحاجة لإطلاق البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة، ما يؤدي إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أنّ الزيارة الميدانية لشركة جيد تكستايل، شملت تفقُد مواقع الإنتاج والعمل بالشركة والأماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة، وأماكن الألعاب، وغرف نوم الأطفال، ومسرح الأطفال، وملاعب كرة القدم، والمسجد، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في المصنع.

رافق مدير المديرية خلال الزيارة، سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وسامح عهدي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، واستقبله خلالها معتز أبو بكر، المسؤول الإقليمي للعلاقات الحكومية، وأمين عبدالله مدير الشؤون القانونية، والمهندس كريم أسامة مدير السلامة والصحة المهنية.

وشهدت الزيارة، متابعة أحوال العاملين بالمنشأة وعددهم 3000، منهم 125 من ذوي الهمم، بينهم مدرسين متخصصين في تربية الأطفال.