«الرياضة»: دورات تدريبية على الخياطة والتفصيل بمراكز شباب القاهرة والإسكندرية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، سلسلة من الدورات التدريبية الحرفية، ضمن مشروع السلامة والتمكين والحماية للاجئين والمجتمعات المضيفة بالمساحات الصديقة التي جرى إنشاؤها بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

التدريب على التفصيل والخياطة بالسيدة زينب

جرى تنفيذ الدورة بمحافظة القاهرة داخل مركز شباب المعادي، والتدريب على التفصيل والخياطة داخل مركز التدريب المهني بالسيدة زينب، وأيضا في مركز شباب حلمية الزيتون، بالتدريب على عمل المكرمية بأنواعها المختلفة.

وفي محافظة الإسكندرية، جرى التدريب على التفصيل والخياطة وعمل الملايات بمحتوياتها في مركزي شباب الحرمين وبرج العرب.

الاهتمام بالوافدين من السودان الشقيق والجنسيات الأخرى

أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، حرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالوافدين من السودان الشقيق والجنسيات الأخرى بهدف دمجهم في المجتمع المصري، وعمل الدورات التدريبية الحرفية المختلفة، التي تساعدهم على الحياة المعيشية داخل المجتمع المقيمين فيه، وأيضا برامج الدعم النفسي والتوعية الصحية.