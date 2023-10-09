«الباز»: مصر دخلت حرب أكتوبر من أجل سيناء والأراضي المحتلة بعد 1967

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إنه عندما تسترجع أي حدث مر عليه 50 عاما تجد أنه باهت نسبيا إلا أنه بالرغم من مرور 50 عاما على حرب أكتوبر تشعر بأن الحدث لا يزال ساخناً وطازجاً إذ تتذكره الناس جيدا وروح الحدث موجودة وهذا يمكن أن يرجع إلى القضية نفسها.

«الباز»: مصر دخلت حرب أكتوبر من أجل الأراضي المحتلة بعد 67

وأضاف «الباز»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن مصر لم تدخل حرب أكتوبر ليس فقط من أجل سيناء، ولكن من أجل الأراضي المحتلة بعد 1967.

وتابع: «وهذا يجعلنا نرى ما يحدث في غزة ودور مصر فيه وعلاقة مصر به، ومحاولة جر مصر بصورة أو بأخرى أو توريط مصر بصورة أو بأخرى بزاوية من الأحداث يمكن أن يكون لها أثر في أمن مصر القومي».