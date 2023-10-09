«آداب عين شمس» تحتفي بانتصارات 73.. «حرب أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية»

ينظم قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة عين شمس، الثلاثاء المقبل، في إطار الاحتفالات بانتصارات حرب أكتوير المجيدة، ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر، تحت رعاية كل من الدكتورة غادة فاروق، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتورة سايمة جمعة رئيس قسم اللغة العبرية وآدابها.

انتصارات حرب أكتوبر

وقالت الكلية وفقاً لبيان لها، إن الندوة تأتي في إطار ذكرى نصر أكتوبر 1973، و تاتي بعنوان «حرب أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية»، ويحاضر فيها الدكتور عمرو عبد العليّ علام (وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب- جامعة المنوفية)، والدكتور محمد عبّود حسين (مدرس الأدب العبري الحديث والمعاصر بكلية الآداب- جامعة عين شمس).

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة غادة فاروق، رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة وضعت خدة الشهر الجاري للأنشطة الطلابية المختلفة، يتخللها مجموعة من الندوات خاصة بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر و المشروعات القومية، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية في توفير الدعم الكامل للشباب و تنمية مهاراتهم .