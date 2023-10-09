«التعليم» تكشف آلية توزيع المدرسين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية توزيع المعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك بعد أن وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد لبدء تسكينهم واستلامهم العمل .

آلية توزيع المعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم توزيع المعلمين الناجحين بمسابقة الـ 30 ألف معلم وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، العنوان الثابت للمعلم في بطاقة الرقم القومي ومحل إقامته وفق بياناته المدونة في البطاقة وقت التقديم على المسابقة.

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد تقليل اغتراب للمعلمين المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم، قائلاً إن الهدف من التوزيع الجغرافي حسب العنوان بأن لا يطلب النقل من إدارة إلى إدارة أخرى أو حصول عجز في مدارس على حساب أخرى.

ومن المقرر تستلم المديريات التعليمية، اليوم الاثنين، الكشوف النهائية للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم، استعدادًا لبدء التعاقد وتوزيع المعلمين وتسكينهم علي المدارس التابعة لها.