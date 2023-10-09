«التعليم» تعلن عن وظيفة رئيس البعثة التعليمية في الصومال.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2023-2024، وفقا للشروط المحددة، مشيرا إلي أنه على من يرغب في شغل هذه الوظيفة من الوزارة أو المديريات أو الإدارات التعليمية، التقدم بطلب لإدارة الإعارات الخارجية بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن تقدم الطلبات باليد وحتى 31 أكتوبر 2023.

شروط التقدم لوظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2023-2024:

- ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام أو مدير إدارة بدرجة كبير «درجة تخصصية تعليم» مع الإلمام باللغة الإنجليزية.

- ألا يزيد السن في أكتوبر عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2014.

- ألا يكون وقع عليه جزاءات خلال السنتين الأخيرتين، ولا تقل التقارير السنوية عن السنتين الأخيرتين عن تقدير «كف أو امتياز».

- له دراية وخبرة بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية، والقدرة على إدارة شؤون البعثة على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من إدارة الموارد البشرية موضحا بها ما يلي:

- الاسم، تاريخ ومحل الميلاد، الجنسية، تاريخ الاشتغال بالتعليم، الوظيفة الحالية وتاريخها القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة، المؤهلات الدراسية وتاريخها، الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج، والجهة التي تعاقد معها ومدتها، الجزاءات إن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتين الأخيرتين، التقارير السنوية للأعوام 2020/2021، العنوان، رقم تليفون المنزل، الموبيل وتليفون العمل.

- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الأمراض عموما وصلاحيته للعمل في الخارج.