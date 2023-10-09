«تموين الشرقية»: ضبط طن سكر و60 لتر زيت طعام مجهول المصدر في كفر صقر

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طن سكر و60 لتر زيت طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية وتفتيشية بنطاق مركز كفر صقر.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط طن سكر و60 لتر زيت طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة بشن حملة تموينية على المصانع والمنشآت التجارية، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين، منها محضر برقم 13869 جنح كفر صقر ضد أحد أصحاب مصانع لحيازته سكر مجهول، وتم التحفظ على 20 شكارة بإجمالي كميه قدرها طن سكر.

كما تم تحرير حضر برقم 13870 جنح كفر صقر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية، لحيازته زيت طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ على 5 كراتين زيت طعام بكل كرتونه 12 عبوة، بإجمالي 60 عبوه زيت طعام، كل عبوة تزن لتر، أي حوالي 60 لتر زيت طعام مجهول المصدر.