التموين: ضبط 300 طن قمح مهربة داخل مخازن بـ3 محافظات

تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديريات التموين بمحافظات البحيرة والجيزة والفيوم حول جهودهم لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها في الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.

ضبط 200 طن قمح محلي

وفي محافظة البحيرة قال مجدى الخضر مدير المديرية وكيل وزارة التموين، إن المديرية تمكنت اليوم من ضبط 200 طن قمح محلي لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطة جرى توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أرتكب ذلك.

ضبط 50 طن قمح محلي في الجيزة

وفى الجيزة أوضحت هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة وكيل الوزارة، ضبط 50 طن قمح محلى قبل استخدامها في الأغراض غير المخصصة لاستخدام القمح، مؤكدة توريد الكميات المضبوطة للصوامع بالمحافظة، لافتة إلى أن المديرية تتابع يوميًا صناعة الأعلاف بالمحافظة، وتمنع نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.

وفي الفيوم تمكنت مديرية التموين من ضبط 53 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها فى الأغراض غير المخصصة لذلك.

تسيير حملات يومية

وأكد السيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم وكيل الوزارة، بأن المديرية تسيير حملات يومية لضبط المخالفين للقرارات الوزارة، وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه اليوم كل مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي أقماح محلية لضبطها.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية في هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسع للمساءلة القانونية لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.