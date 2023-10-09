الكشف على 1500 مواطن مجانا في قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية «برية لا صيفر»، التابعة لمركز سيدي سالم، في كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على مدار يومين.

قافلة طبية مجانية للكشف علي المواطنين

وتضمنت القافلة الطبية عددا من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت بها عدد 12 عيادات متخصصة، تضم 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، والتي قدمت الخدمة الطبية لنحو 1497 مواطنا خلال اليومين.

خدمات طبية مجانية متنوعة

كما تم أيضًا إجراء 137 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 6 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ673 مواطنا.

وأشارت الدكتورة إلهام محمد، وكيل صحة كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، وذلك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي عدد 65 مواطن خلال القافلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية ل14 مرضى، وتم تحويل 7 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

كما قدمت وكيل صحة كفر الشيخ، الشكر لكلا من ، فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية للإدارة الصحية بمركز سيدي سالم، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة سيدي سالم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.