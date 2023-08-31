«صحة كفر الشيخ»: تدريب الصيادلة الجدد على إنجاز مهام العمل والوقت

نظمت إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، دورة تدريبية للصيادلة الجدد من حديثي التعيين بوزارة الصحة، وذلك تحت إشراف كلا من الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، تحت عنوان «إنجاز مهام العمل بالمستشفيات لخدمة المرضي»، وذلك بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية متكاملة لهم.

التدريب على العمل دون إهدار للوقت

وأشارت الدكتورة إلهام محمد، وكيل صحة كفر الشيخ، إلى أن الدورة التدريبية للصيادلة الجدد الذين جرى تعيينهم في وحدات ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، تركزت علي العمل وإنجاز المهام الإدارية ومهام الصيدلي داخل المنشأة الصحية، بما يعود بالنفع على المرضى ويحقق صورة إيجابية.

تطوير العمل والأداء بقطاع الصحة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير ورفع كفاءة الفريق الطبي فنيا وإداريا، والعمل علىتطوير منظومة العمل بما يحقق حالة رضا لدي المواطنين المترددين علي المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة.

دورة تدريبية لعدم إهدار الوقت

وحاضر خلال تلك الدورة التدريبية بهدف إنجاز المهام الوظيفية والحفاظ علي الوقت كلا من الدكتورة منال شريف، مدير مراقبة العهد بمديرية الصحة في كفر الشيخ، والدكتورة إيمان ظريف، مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، والدكتور أحمد زايد، مدير المخازن، ووائل محمد، مدير الوحدة الحسابية.