وكيل صحة كفر الشيخ: مستعدون لحملة طرق الأبواب في مراكز المحافظة

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، استعداد إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية لحملة طرق الأبواب، والمخطط لها أنّ تنطلق من أول شهر أكتوبر 2023 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة في ملف تنظيم الأسرة.

مناقشة خطة حملة طرق الأبواب

وأوضحت «محمود»، أنّ إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية عقدت اجتماعًا حضره كل من مديري الإدارات الصحية، ومسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات، وذلك لمناقشة خطة حملة طرق الأبواب، ومناقشة الصعوبات التي قد تواجهها الفرق وطرق التغلب عليها، كما تمت دراسة ما قد يواجه الفرق من مشكلات وطرق حلها، وذلك بناءً على الحملات الماضية.

وأشارت «محمود» إلي أهمية حملة طرق الأبواب، وضرورة نشر ثقافة تنظيم الأسرة ضمن جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، لافتةً إلى أنّ الحملة ستقوم بتقديم خدمات صحة الأسرة، والصحة الإنجابية للسيدات في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ بالمجان.

إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية

جدير بالذكر أنّ حملة طرق الأبواب تأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في خدمات صحة الأسرة بجميع المحافظات لمتابعة السيدات، وتوفير الخدمة في منازلهن بالمجان، للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.