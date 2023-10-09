كيف تسهم مراكز خدمة المواطنين في إنهاء الطوابير أمام مكاتب التموين؟

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مراكز خدمة المواطنين تساهم في إنهاء الطوابير أمام مكاتب التموين»، موضحا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة تعمل على خدمة المواطن فقط، إذ جرى تطوير وتشغيل حوالي 370 مركز خدمة متطور في المحافظات.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية

ويهدف تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية، للقضاء على الطوابير أمام المكاتب، وفقا للخطة التي وضعتها الدولة للنهوض بالمكاتب وتزويدها بكل الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين من خلال التعاون مع جامعة القاهرة.

وفي الوقت الحالي يجرى تطوير كل مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة على مستوى الجمهورية، وأكثر ما يميز هذه المراكز أنه بمجرد دخول المواطن مركز الخدمة يستقبله موظف استقبال.

ويحصل المواطن على رقم تسلسل وينتظر على المقاعد المخصصة للمواطنين في المكتب، ثم يتوجه إلى موظف استلام الأوراق وفقا لرقم التسلسل الخاص به من على الشاشة الإلكترونية، ويقوم الموظف بإعطائه استمارة لملئ البيانات الخاصة به ثم استلامها منه مرة أخرى، مرفقا معها الأوراق المطلوبة لتسجيلها على النظام الإلكتروني لمنظومة البطاقات التموينية.