«التموين»: ضخ اللحوم السوادنية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ اللحوم السوادنية الطازجة بنفس سعرها المخفض بنسبة 25% مقارنة بالأسواق، في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، وأيضا من خلال السيارات المبردة المتنقلة التي تتمركز في الميادين الرئيسية بالمحافظات.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتشمل أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، المطروحة حاليا في فروع المجمعات كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 220 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- طبق مغلف من اللحوم المفروم وزن نصف كيلو بسعر 85 جنيها.

- طبق مغلف من كباب الحلة وزن نصف كيلو بسعر 85 جنيها.

وتوفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن أسعار السلع في السلاسل التجارية، فضلا عن توفير الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو في جميع المجمعات والسيارات المتنقلة.

وتضخ وزارة التموين السلع بنفس أسعارها المدعمة من خلال المجمعات الاستهلاكية، ويبلغ سعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو جرام، فيما يبلغ سعر السكر المعبأ بسعر 20 جنيها للكيلو جرام.