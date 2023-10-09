«مياه أسيوط»: خطة توعوية تستهدف 90 مدرسة بالتزامن مع بداية الدراسة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، خطتها التوعوية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وإدارة التربية البيئية والسكانية، لتوعية النشأ الصغير بأهمية الحفاظ على المياه، والضرورة الداعية لاستخدامها خير استخدام.

خطة توعوية بالمدارس

ووجه المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تعليماته لأبناء الفريق التوعوي والمشاركة المجتمعية، بضرورة الامتثال لنهج الخطة التوعوية على مدار العام الدراسي، مع الوضع في الاعتبار الندوات المزمع قيامها بالمدارس على مستوى المحافظة، ودور العبادة من مساجد وكنائس بالتنسيق مع أئمة المساجد والقساوسة.

ندوات وأنشطة ترفيهية

واستعد الفريق التوعوي وفريق المشاركة المجتمعية بكامل طاقاتهم للمشاركة فى الندوات والأنشطة الترفيهية المقرر إقامتها بالمدارس، من العروض المسرحية ومسرح العرائس والألعاب التعليمية الترفيهية، وألعاب الرسم والتلوين، فضلا عن تجهيز الهدايا والأوراق التوعوية والتصميمات المعبرة عن أهمية قطرة الماء.

كما يتم تجهيز سيارة خدمة العملاء، واستخدمها كمحاكاة لكيفية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، ليتمكن الطلاب من نقل ذلك إلى أسرهم، ويكونوا سفراء صغار للمياه في مجتمعهم الصغير.