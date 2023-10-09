صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب والقدس و3 مدن بفلسطين

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود وبئر السبع، موضحة أن العدوان الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة

وشهدت الدقائق الأولى من بدء العملية إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، شملت القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، كما تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.