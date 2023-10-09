ألمانيا تعلق المساعدات المقدمة للفلسطينيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن ألمانيا أعلنت اليوم تعليق المساعدات للفلسطينيين مؤقتا لحين مراجعتها.

تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.