إنتاجية عالية ورزق وفير.. الذرة الرفيعة ترسم البهجة على وجوه مزارعي الأقصر

في أجواء من البهجة والسرور، انتهى أحمد خليل، المزارع بناحية البغدادي بالأقصر، من دريس محصول الذرة الرفيعة المعروفة محليا باسم «القيضي»، الذي جاء هذا العام جيدا وذا إنتاجية عالية، بسبب الظروف الجوية التي جاءت مواتية هذا العام.

متوسط الإنتاجية هذا العام بلغت نحو 15 أردبا للفدان الواحد

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «زرعت هذا العام حوالي فدانين من محصول الذرة الرفيعة، وليتني ضاعفت المساحة نظرا لما حققه هذا الموسم من إنتاجية عالية، بسبب درجة الحرارة المرتفعة وعدم هبوب رياح شديدة تؤثر على المحصول»، مؤكدا أن متوسط الإنتاجية هذا العام بلغت نحو 15 أردبا للفدان الواحد.

أفضل المحاصيل الزراعية في الصعيد

وأشار عبد الراضي البغدادي، مزارع ذرة رفيعة بالأقصر، إلى أن موسم هذا العام أسعد المزارعين جميعا لما حققه من إنتاجية عالية، لافتا إلى أن الذرة الرفيعة من أهم المحاصيل الزراعية في الصعيد بعد القمح، لأنه الغذاء الأول للحيوانات ويستخدم كعلف للتسمين، كما يعتبر من أفضل المحاصيل الزراعية المناسبة للأجواء الحارة في الصعيد فكلما اشتدت الحرارة كان ذلك أفضل للذرة الرفيعة، ولذلك سمي «قيضي»، لأنه يزرع في القيض أي الصيف.

أسعار الذرة الرفيعة

وأكد علاء الدين حرز الله، تاجر غلال بالأقصر، أن محصول هذا العام جيد جدا مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن هناك نوعين من الذرة الرفيعة هما: البلدي والشندويلي، فالبلدي هو الأفضل بالطبع وأغلى ثمنا لأن حجم الحبة كبير مقارنة بالشندويلي، كما أن نسبة البروتين فيه عالية، وتعجل من المدة الزمنية لتسمين الحيوانات، لكن إنتاجيته متوسطة ويتأثر بالرياح لأنه طويل العود فيصبح هدفا سهلا لأي نسمة هواء أن تسقطه على الأرض، ويصل ثمن أردب البلدي على الأرض إلى 3000 جنيه هذا العام.

الشندويلي يبلغ ثمنه 2200 جنيه للأردب

واستطرد: أما الشندويلي فيبلغ ثمنه 2200 جنيه للأردب على الأرض، وهو مناسب في زراعته أكثر لأنه قصير العود وقوي ويتحمل الرياح وإنتاجيته عالية تبلغ الضعف تقريبا.